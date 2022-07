Gaje oliwne Czarnogóry. Miejsca pełne uroku i niepowtarzalnego klimatu

O tym, jak wielki szacunek dla drzew oliwnych mają mieszkańcy Bałkanów, może świadczyć zwyczaj, który jeszcze do niedawna obowiązywał m.in. w rejonie Baru: każdy młody chłopak, aby móc się ożenić, musiał najpierw posadzić przynajmniej 15 drzew oliwnych i dopiero, kiedy wiadomo było, że drzewa się przyjęły, mógł dostać zgodę na ślub. Miało to świadczyć o jego dojrzałości, ale też było gwarancją, że będzie on w stanie utrzymać przyszłą rodzinę.