Europejskie kurorty narciarskie w tarapatach. Naukowcy nie mają złudzeń

Naukowcy przekazują złe wieści

Kompleksowa analiza Nature Climate Change, której wyniki opublikował "The Guardian" wykazuje, że co dwa lata w co czwartym europejskim ośrodku narciarskim może zabraknąć śniegu. Na potrzeby badań, naukowcy założyli, że globalne ocieplenie utrzyma się na poziomie ok. dwóch st.C. W badaniu wzięto pod uwagę sztuczne naśnieżanie, bez którego nawet połowa kurortów co dwa lata nie byłaby w stanie zafundować turystom białego szaleństwa, na które czeka wielu amatorów zimowych sportów.