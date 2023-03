Europejskie Malediwy. Turkusowa woda i rajskie widoki, a ceny zaskakująco niskie

- Albania już na stałe zagościła w programach polskich biur podróży. Powodów tego jest co najmniej kilka - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - O ile przed laty wielkim magnesem były atrakcyjne ceny i efekt nowości, to obecnie kraj zyskuje na popularności także dzięki swoim walorom przyrodniczym i kulturowym. Polacy są coraz bardziej doświadczonymi podróżnikami i choć nadal to kraje basenu Morza Śródziemnego są najczęściej wybierane za cel wakacyjnych wojaży, to z każdym rokiem widzimy rosnące zainteresowanie Bałkanami - dodaje.