Nieodkryte perły Bałkanów. Kuszą cenami i boskimi widokami

Polacy odkrywają Bałkany

- Polacy stają się narodem podróżników, a to dla biur podróży oznacza, że stale muszą poszerzać ofertę o nowe, jeszcze nie do końca poznane miejsca - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Dlatego co roku ich oferta jest coraz bogatsza. Pandemia trend ten na chwilę przystopowała, ale w tym roku znów można spodziewać się ciekawych nowości. Jedną z nich są wycieczki do Bośni i Hercegowiny realizowane lotami czarterowymi. Wypoczniemy tam nad Adriatykiem, podobnie zresztą jak w Albanii, która co prawda w programie biur podróży zagościła na dobre kilka lat temu, ale nadal czeka na odkrycie przez kolejnych polskich turystów. Można też wybrać się do Macedonii Północnej nad Jezioro Ochrydzkie, które jest tak duże, że z powodzeniem może "udawać" morze - dodaje.