Problem na Półwyspie Helskim. "Zatoka od pewnego czasu śmierdzi"

Turyści, którzy zdecydowali się we wrześniu wypoczywać w okolicach Jastarni czeka nieprzyjemna niespodzianka. Na odcinku od słynnego kurortu do Kuźnicy, na wybrzeżu Zatoki Puckiej unosi się wyjątkowo nieprzyjemny zapach. Okazuje się, że nie jest to nowy problem.