Ewakuacja samolotu. Jak to wygląda w praktyce?

Podstawowe zasady ewakuacji

W filmach instruktażowych stewardesy zawsze podkreślają, że w razie ewakuacji należy zostawić (prawie) wszystko na pokładzie. Jest to ważne z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów oraz szybkość procesu ewakuacji. CiCi podkreśla, że choć chwycenie telefonu jest w porządku, to należy unikać zabierania bagaży, które mogą utrudnić dostęp do wyjść i zjeżdżalni.