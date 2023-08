Straciła wymarzone wakacje na Majorce. Wszystko przez przepisy dotyczące paszportów

Przed Brexitem obywatele Wielkiej Brytanii mieli przywilej podróżowania swobodnie po krajach Unii Europejskiej, aż do chwili wygaśnięcia paszportu. Jednak nowe przepisy nakładają na podróżujących obowiązek posiadania dokumentu wydanego w ciągu ostatnich 10 lat. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tej zmiany, co może prowadzić do kosztownych problemów. W przypadku Kirsty okazało się, że jej paszport został wydany 10 lat i jeden dzień przed planowanym wylotem.