Fani "Wicked" oszaleją. "Możesz doświadczyć magii"

"W tym sezonie świątecznym możesz doświadczyć magii Oz w spektakularnym, czarującym apartamencie w New York Hilton Midtown, gdzie możesz stać się Wicked i ożywić magię filmu" - napisano pod materiałem wideo, dodając, że wizyta w tym miejscu gwarantuje niezapomniane przeżycia.

Już nawet na samej karcie do drzwi pokojowych, którą goście mogą zachować dla siebie, znajdują się motywy z filmu. W pokojach znajduje się m.in. tapeta inspirowana Szmaragdowym Miastem i specjalnie zaprojektowane drzwi, podobne do filmowych. Dodatkowa niespodzianka ukryta jest za biblioteczką. Po przesunięciu jednej z książek szafka otwiera się, a oczom ukazuje barek z ekspresem do kawy oraz przestrzeń z sejfem.