Fatalne wieści dla turystów. Słynna atrakcja zamknięta na wakacje

Plaża Wraku zamknięta na wakacje

Jeśli o zamknięciu plaży zostałaby utrzymana do kolejnej kontroli, oznaczałoby to, że nie będzie na nią wstępu do września br., czyli przez całe wakacje. "Biorąc pod uwagę zaangażowanie mieszkańców wyspy Zakynthos (w najbliższych dniach planowany jest protest), decyzja ta może ulec zmianie, czego sobie i państwu życzymy" - czytamy we wpisie na Facebooku lokalnego biura podróży Zante Magic Tours. - "Prawda jest taka, że to nie pierwszy raz, kiedy mierzymy się z tego rodzaju decyzjami".