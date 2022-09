Zakaz wstępu na słynną grecką plażę. Powód jest poważny

Zamknięcie plaży na Zakynthos

Dzisiejsze poranne trzęsienia ziemi, które nawiedziły wyspę miały średnią siłę ok. 5,3 stopni w skali Richtera. Spowodowały one osunięciem się fragmentu klifu w okolicach Zatoki Wraku. Z tego powodu postanowiono czasowo zamknąć słynną grecką plażę. Ponadto zakazane jest wpływanie do wnętrza grot, a droga prowadząca na punkt widokowy będzie niedostępna do odwołania.