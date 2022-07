Fatalny trend w Zakopanem. "Przyjeżdżają nie wiadomo po co"

Do tej pory z ogromną tolerancją, czasem wyrozumiałością, coraz rzadziej akceptacją przyjmowaliśmy różne zachowania turystów. Ale chyba wreszcie przyszedł czas aby powiedzieć dość. Dość zaśmiecania naszego miasta, niszczenia zieleni, infrastruktury, parkowania gdzie się da, wulgaryzmów, imprez mocno zakrapianych alkoholem, krzyków, zakłócania ciszy nocnej, wielu zachowań nie do zaakceptowania z punktu widzenia społecznego. Co się stało z naszym społeczeństwem ? Czy już tak nisko upadliśmy?