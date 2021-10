"Sylwester Marzeń" znów w Zakopanem? Zdaniem niektórych to porażka

W mediach pojawiły się doniesienia na temat rzekomego powrotu "Sylwestra Marzeń" do Zakopanego. Wokół imprezy już w poprzednich edycjach krążyły kontrowersje. Jedni twierdzą, że to idealna promocja miasta, inni zaś, że totalna porażka. - Nie wiem, czyje to są marzenia, bo na pewno nie nasze - mówi WP Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.