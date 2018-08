Powrót śmigłowcem, gdy bolą kolana. "Za nieuzasadnione wezwanie trzeba obciążyć turystę"

Jedna z turystek zadzwoniła do TOPR-u, ponieważ była zmęczona. Gdy przyjmujący zgłoszenie zasugerował, żeby odpoczęła, ta próbowała wymusić interwencję w arogancki sposób. Czy gdyby Polacy musieli płacić za pomoc, tak często wzywaliby ratowników?

Koszt akcji ratowniczej to spory wydatek. Godzina pracy śmigłowca to ok. 5000 zł, transport ze stoku do szpitala (plus koszty środków opatrunkowych) to od ok. 1000 do 2000 zł. Na terenie Unii Europejskiej (poza Polską) koszty ratownictwa są płatne, dlatego każdy turysta czy narciarz powinien wykupić ubezpieczenie prywatne, obejmujące koszty ratownictwa.