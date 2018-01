Ferie 2018. Najlepsze oferty wycieczek z wylotami z Katowic, Gdańska, Warszawy

Ferie zimowe 2018 w województwach lubelskim, podkarpackim, śląskim, łódzkim oraz pomorskim rozpoczynają się 29 stycznia i potrwają do 11 lutego. Dla tych, którzy jeszcze nie mają pomysłu na zagospodarowanie wolnego czasu, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wyjazdów z lokalnych lotnisk. Rodzice, to was powinno zainteresować.

Wycieczki do Izraela zimą tanieją, a pogoda jest wspaniała (Shutterstock.com)

Na ferie do Turcji – wylot z Katowic

Pierwszy tydzień ferii mieszkańcy województwa śląskiego mogą spędzić w Turcji na ciepłej zimą Riwierze Tureckiej w znanym kurorcie Side. Cena za 7-dniowe wakacje all inclusive z przelotami z portu lotniczego w Katowicach do miejscowości Antalya będzie niższa niż za niedługi wypoczynek w Polsce. Stylowo urządzony pięciogwiazdkowy hotel Sentido Perissia z przytulnymi pokojami z balkonami z pięknym widokiem usytuowany jest bezpośrednio przy czystej plaży. Świetne rozwiązanie dla gości w każdym wieku.

Martwicie się o pogodę? Bez obaw. Wczasy w Turcji w styczniu i lutym to gwarancja temperatury powietrza oraz wody w okolicach 16 st. C. Lekko zmarznąć możemy jedynie nocą, kiedy to słupek rtęci spada nieco poniżej 10 st. C.

Dlaczego warto wybrać się do Turcji? Od lat znajduje się ona w pierwszej dziesiątce najchętniej odwiedzanych przez turystów krajów na całym świecie. Hitem są najpopularniejsze kurorty nadmorskie, takie jak Side, Alanya, Bodrum, Antalya, Kusadasi, kraina Kapadocja, będący centrum kulturalnym kraju Stambuł czy starożytne miasta Troja, Efez, Izmir.

Jeśli zdecydujecie się na kurort Belek, powinniście rozważyć ofertę hotelu Papillon Belvil Club. Super atrakcje dla całej rodziny, aquapark i urozmaicone posiłki, nie tylko kuchni tureckiej – to doskonały pomysł na przyjemne spędzenie drugiego tygodnia ferii zimowych 2018.

Z Gdańska do Izraela zimą

Mieszkańcom Pomorza na zimowe ferie polecamy Izrael, bogate i pełne kontrastów państwo na Bliskim Wschodzie w basenie Morza Śródziemnego.

Rytm życia mieszkańców wyznacza tu kalendarz żydowski z sobotnim szabatem, dniem bezwzględnie wolnym od pracy. Turyści najchętniej odwiedzają miejsca znane z Pisma Świętego, takie jak Jerozolima, Betlejem, Tyberiada, Nazaret czy Kana Galilejska. Niewiele osób jednak wie, że Izrael to nie turystyka religijna, ale również luksusowe kurorty, takie jak Ejlat, zlokalizowany na południu kraju w Zatoce Akaba.

To jedyny morski port Izraela nad Morzem Czerwonym, głęboko wysunięty na południe. W okolicy turystów szczególnie przyciągają Park Narodowy Doliny Timna, park tematyczny Miasto Królów, Ejlackie Kopalnie Kamieni i Centrum Diamentowe, Międzynarodowe Centrum Obserwacji Ptaków, Podwodne Obserwatorium i Park Morski w Ejlacie oraz Rafa Delfinów.

W ścisłym centrum miasta, nieopodal centrum handlowego, możecie wypocząć w hotelu z komfortowo wyposażonymi pokojami i basenem. W cenę tygodniowej wycieczki do Izraela wliczone są przeloty z portu lotniczego w Gdańsku, transfery, śniadania i obiadokolacje.

Ferie zimowe w Izraelu to gwarancja dobrej pogody – w styczniu i lutym temperatura w ciągu dnia wynosi średnio 18 st. C, obniża się nieco nocą. Zima to zdecydowanie najlepszy czas na zwiedzanie kraju – latem temperatury przewyższają bowiem tutaj 30 st. C, a w miejscowościach takich jak Ejlat (w Dystrykcie Południowym) niejednokrotnie przekraczają 40 st. C. Bezchmurne zazwyczaj, nawet zimą, niebo sprzyja kąpielom słonecznym, dlatego nie zapominajcie o kremach z wysokim filtrem UV.

Tym, którzy jeszcze sie namyślają, polecamy pobyt w hotelu Astral Nirvana Suites usytuowanym ok. 500 m od centrum Ejlatu, w rozrywkowej okolicy z restauracjami, barami i sklepami, w pobliżu piaszczysto-żwirowej plaży. W wybrane dni tygodnia w obiekcie organizowane są animacje dla dzieci i dorosłych, więc na ferie to pomysł idealny.

Gdzie na ferie samolotem z Warszawy?

Dla mieszkańców województw lubelskiego i łódzkiego przygotowaliśmy propozycje wakacji z wylotem z warszawskich lotnisk (ze względu na najbogatszą ofertę). W najchłodniejszym miesiącach w roku polecamy przede wszystkim Egipt, który między grudniem a lutym stanowi wymarzony kierunek dla wszystkich spragnionych słońca. Tamtejsze kurorty nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym kuszą zwrotnikowym klimatem, 10 godzinami pełnego nasłonecznienia w ciągu dnia i temperaturą na poziomie 23-25 st. C.

Dobrym wyorem jest na pewno hotel Resta Reef Resort, zlokalizowany jedynie 3 km od portu lotniczego Marsa Alam, na który dolecimy z lotniska Chopina w Warszawie. Obiekt usytuowany jest na malowniczym wybrzeżu nad Morzem Czerwonym w zadbanym ogrodzie, dysponuje basenami, beach barem, bogatą formułą all inclusive oraz licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się prywatna piaszczysta plaża z pomostem oraz ładną skałą koralową tuż przy wejściu do wody.