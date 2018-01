Ferie 2018: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Dokąd polecimy z okolicy?

Ferie zimowe w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim trwają od 22 stycznia do 4 lutego. Najbliżej mamy stąd na lotniska w Warszawie oraz na Litwie – w Wilnie i Kownie. Poniżej najatrakcyjniejsze oferty wakacji z przelotami, które wybraliśmy na szybko zbliżające się ferie 2018.

Egipski kurort Hurghada zimą (Shutterstock.com, Fot: Olga Vasilyeva)

Gdzie na ferie z Warszawy – Egipt zimą

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych miejsc, do których warto polecieć zimą z Polski, jest Egipt, dawna osada rybacka nad Morzem Czerwonym, której walorów nie trzeba wymieniać. Tygodniowa oferta z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie do kurortu Hurghada obejmuje komfortową formułę all inclusive ze smaczną kuchnią w pięciogwiazdkowym hotelu Jaz Aquaviva z 2015 roku, usytuowanym w malowniczej zatoce Makadi. Obiekt dysponuje szybkim wi-fi, multum atrakcji dla osób w każdym wieku, a także nowym, eleganckim kompleksem basenowym, a przyjazny dla rodzin z dziećmi aquapark ma aż 50 zjeżdżalni. Blisko stąd do interesującego centrum Madinat Makadi (bezpłatny bus kursuje spod hotelu i szybko przebywa odległość ok. 4 km) oraz na typowo arabski bazar. Hotelowy bus dociera również na piaszczystą plażę z łagodnym wejściem do wody, darmowym serwisem plażowym, beach barem oraz własną rafą koralową.

Dokąd polecieć z Litwy? Przegląd najlepszych ofert z Wilna i Kowna

Południowo-wschodnie wybrzeże Hiszpanii jest bardzo dobrym pomysłem na zimowy wypoczynek i mało popularnym kierunkiem w styczniu. Unikniemy więc irytujących tłumów turystów i stosunkowo wysokich latem cen. Średnie temperatury w ciągu dnia wynoszą wówczas 16-17 st. C, a dużo słońca zdecydowanie uprzyjemni wakacje na południu Europy ze zwiedzaniem. W basenie Morza Śródziemnego wyróżnia się malownicza zatoka Alicante, dobrze skomunikowana dzięki kolei, autobusom i szybkim tramwajom w miastach. W miejscowości Alicante nie można przeoczyć takich budowli, jak cytadela Castillo de Santa Barbara, ratusz miejski, arena walk z bykami Plaza de Torros, Bazylika św. Marii, Katedra św. Mikołaja czy Teatro Principal oraz głównego deptaka Explanada de España.

Tygodniowy pobyt w styczniu w miejscowości Benidorm w hotelu Condal z 3 posiłkami dziennie i przelotami z portu lotniczego Kowno na Litwie do Alicante otrzymamy w bardzo atrakcyjnej cenie. Transfer z oddalonego o niecałe 60 km lotniska Alicante jest już zapewniony. O 600 m od obiektu znajdziemy piaszczystą plażę, w pobliżu liczne restauracje i sklepy, a 2 km dalej jest ładne pole golfowe dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Na terenie hotelu także wypożyczalnia samochodów, co jest wyjątkowo przydatne podczas odbywania wycieczek po pięknej okolicy. Nieopodal park wodny Aqualandia, Park Naturalny Sierra Helada, latarnia morska, a także raj dla wszystkich nurków, czyli wyspa Tabarca.

Z portu lotniczego Wilno na Pojezierzu Litewskim (Wileńskim) zimą niedrogo polecimy także do Maroko, bezpośrednio na lotnisko Agadir-Al Massira, 22 km od kurortu nadmorskiego Agadir. Przyjemnym 17 st. C w dzień w styczniu w Maroko towarzyszy tak samo wysoka temperatura wody morskiej, co przyciąga fanów nurkowania. Kraj jest niezwykle zróżnicowany, doświadczymy tutaj walorów atrakcyjnych turystycznie zakątków nad brzegiem czystego morza, egzotycznych miast z orientalnym klimatem i ciekawą architekturą, bezkresnej pustyni oraz stromych gór. W Maroko nie ma takich tłumów, z jakimi możemy mieć do czynienia zimą w Egipcie czy Tunezji, która znowu wraca do łask Europejczyków.