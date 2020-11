Tatry. "Takie skarby kryją wody Morskiego Oka"

"WOW!" Takie skarby kryją wody Morskiego Oka. To najprawdopodobniej wrak łodzi "Syrena", która dawniej pływała z turystami po tafli stawu" - czytamy w opisie pod opublikowanymi zdjęciami. W poście jest także jedno zdjęcie archiwalne, na którym rzeczywiście widać turystów na podobnej łodzi.

Wrak "Syreny" w Morskim Oku

Turystów zaciekawiły nie tylko niezwykłe ujęcia z wód największego jeziora w Tatrach, ale i sama jego głębokość. "To Morskie Oko jest aż tak głębokie?" - czytamy w komentarzach pod zdjęciami. Górskie jezioro ma w najgłębszym miejscu 51 m. To prawie tyle, co średnia głębokość Morza Bałtyckiego (55 m).