Ferie na stoku czy na plaży? Wybierz coś dla siebie!

Plażowanie czy szusowanie? Zdania są podzielone. Na szczęście wybór ofert jest tak ogromny, że wystarczy tylko sprecyzować kierunek, by móc się cieszyć rodzinnym wypoczynkiem na całego!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W ferie liczy się głównie dobra zabawa (Shutterstock.com)

- W przypadku wyjazdów na narty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na położenie hotelu i karnet - mówi Klaudyna Mortka z serwisu Wakacje.pl, w którym możemy przejrzeć i wybrać najlepsze oferty wyjazdów na ferie zimowe z dziećmi. - Zaczynamy od dostępności tras w danym regionie, dlatego nie bez przyczyny rodziny z dziećmi najczęściej wybierają włoskie Val di Sole. Region zapewnia trasy zarówno dla zaawansowanych, jak i dla początkujących narciarzy. Kolejnym etapem wyboru jest sam hotel i tutaj najistotniejszą kwestią jest jego położenie względem stoku. Dla rodzin najbardziej sprawdzają się obiekty położone na stoku lub blisko niego. Rodziny najczęściej szukają ofert w regionach i obiektach, w których obowiązuje free ski, czyli bezpłatny karnet.

Aby dobrze zorganizować dziecku aktywny dzień, warto wybierać oferty wyjazdów na ferie zimowe z dwoma posiłkami dziennie w cenie. Stałe pory śniadań i obiadokolacji dobrze wyznaczą najmłodszym ramy szaleństw na stoku. Dość tanio spędzimy tydzień we Włoszech w Val di Sole w hotelu Gran Baita. To dobre rozwiązanie dla osób preferujących dojazd własny. W cenie jest również parking, a od 14. roku życia naliczana jest dodatkowa opłata klimatyczna (1,5 euro dziennie). Obiekt usytuowany jest na wysokości 1300 m, w odległości 400 m od centrum miasteczka Folgarida, wypożyczalni sprzętu oraz najbliższego wyciągu. W hotelu jest narciarnia, a spod niego kursuje bezpłatny skibuss.

Szalenie popularne wśród Polaków Val di Sole to także przełęcz Tonale. Ceny skipassów w sezonie wysokim wynoszą 185 euro za osobę dorosłą i 93 euro za dziecko, oferta free ski obowiązuje tutaj jedynie w sezonie niskim. Położenie na wysokości 1883 m n.p.m., pomiędzy Trydentem i Lombardią, w otoczeniu masywów Adamello i Presanella, sprawia, że Tonale jest naturalną areną narciarską. Znajdziemy tutaj trasy zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych, zazwyczaj o sporej szerokości. Tonale z ośrodkiem Ponte di Legno łączy ciekawa kolejka gondolowa, dzięki której możliwe jest swobodne poruszanie się po wszystkich okolicznych stokach. Jedną z bardziej znanych tras w Alpach jest trudna Paradiso, a powyżej zobaczymy lodowiec Presena, gdzie jeździ się prawie przez cały rok.

Shutterstock.com Podziel się

W Val di Sole wyróżnia się również cichy i kameralnie położony hotel Locanda Locatori ze świetnymi widokami na góry z okien. Usytuowany jest on na wysokości 1880 m n.p.m., a bezpośrednio przy nim zatrzymuje się bezpłatny skibus. Obecnie grubość pokrywy śnieżnej na stacji dolnej wynosi aktualnie 60 cm, na stacji górnej natomiast 240 cm. Najbliższy wyciąg to San Bartolomeo-Valbiolo na terenie Passo del Tonale (1 km), do kolejki na lodowiec mamy stąd ok. 2 km, a do centrum miasteczka kilka minut piechotą. W obiekcie przechowalnia sprzętu narciarskiego, a także dodatkowo płatna strefa wellness z łaźnią, saunami, prysznicami aromaterapeutycznymi. Do każdego z dwuosobowych pokoi możliwe są dwie dostawki. W cenie śniadania i obiadokolacje, a na indywidualne zamówienia również posiłki bezglutenowe.

Jaki hotel dla dzieci w ciepłych krajach?

- Ferie to nie tylko wyjazdy na narty, ale też do europejskich czy egzotycznych ciepłych kurortów. W tym roku najczęściej wybierany jest Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Malta czy Turcja – doradza Klaudyna Mortka. - Na pewno musimy zwrócić uwagę na to, czy infrastruktura hotelowa o tej porze roku jest w pełni do dyspozycji gości, jeśli planujemy wypoczynek i plażowanie. Aquaparki z pewnością czynne są w Egipcie, czyli na kierunku całorocznym, gdzie temperatura jest wysoka i na Dominikanie, która jest najbardziej nastawionym na rodziny kierunkiem egzotycznym, a co za tym idzie, najczęściej wybieranym przez rodziny z dziećmi. Malta czy Turcja to w tej chwili wyjazd bardziej nastawiony na zwiedzanie i poznanie kultury, dlatego tutaj warto wziąć pod uwagę położenie hotelu, tak żeby był dobrą bazą wypadową.

Wiele atrakcji dla dzieci i wysoką temperaturę gwarantują także Zjednoczone Emiraty Arabskie, przede wszystkim Dubaj.

Egzotyczna Dominikana zaczyna być coraz bardziej dostępna cenowo przy wylotach z Polski. Za tygodniowe wakacje z formułą all inclusive zapłacimy od 6049 zł za jedną osobę.

Shutterstock.com Podziel się

Dominikana z leniwą atmosferą, 600 km pięknych plaż i bujną roślinnością spodoba się rodzinom z dziećmi bardziej niż typowo imprezowa i większa Kuba. Na zachodniej części wyspy leży państwo Haiti. Na Dominikanie wspólnie ponurkujemy i popływamy w ciepłej wodzie, będziemy mieli doskonałą okazję do spróbowania sportów wodnych czy trunków i dań regionalnej kuchni karaibskiej (polecamy krem ze ślimaka, rum i likier mamajuana). W części hoteli i na większości plaż istnieją centra nurkowe oraz wypożyczalnie sprzętu do parasailingu, kitesurfingu, windsurfingu, kajakarstwa bądź żeglarstwa. Najładniejsza jest słynna plaża Bavaro Beach, leżąca w otoczeniu czyściutkiej, lazurowej wody i gajów palmowych.

Najlepsze oferty

Czterogwiazdkowy hotel Vista Sol Punta Cana (ex. Carabela Beach) z kompleksem basenów ma iście bajkową lokalizację. Obiekt usytuowany jest w tropikalnym ogrodzie, bezpośrednio przy ślicznej plaży z białym piaskiem, nad którą pochylają się palmy i drzewa piniowe. Można wypłynąć nieco od brzegu i ponurkować z maską, obserwując różnokolorowe rybki lub wybrać się na zorganizowane połowy na pełnym morzu. Przeloty na wakacje odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie do Punta Cana na wschodnim wybrzeżu Dominikany. W styczniu na wyspie doświadczymy temperatur rzędu 29 st. C w ciągu dnia i 20 st. C nocą, przy 26 st. C wody w Oceanie Atlantyckim i pobliskim Morzu Karaibskim. Urozmaicone posiłki hotelowej kuchni to także świeżo wyciskane soki, lokalne owoce egzotyczne, sorbety, co z pewnością spodoba się najmłodszym. W ramach all inclusive także plażowy snack bar.

Pięciogwiazdkowy kurort nadmorski Luxury Bahia Principe Esmeralda w kolonialnym stylu to oferta prawdziwie luksusowych wczasów na Dominikanie, o 30 km od lotniska. Za 10 dni w raju w lutym z wylotami z Warszawy zapłacimy o 37% mniej. Na terenie Bavaro Beach bezpłatny serwis plażowy, a w obiekcie szybkie wi-fi. Duży wybór restauracji i barów, alkohol w ramach all inclusive serwowany jest do godziny 2, a drinki podawane są nawet na leżaki na plaży. Dla najmłodszych natomiast przygotowano szereg atrakcji, m.in. aquapark, baseny, miniklub, pokój zabaw, dyskoteki, dzienne i wieczorne animacje, masaż dla dzieci oraz specjalny makijaż.

W rejonie Punta Cana gorąco polecamy także hotel Natura Park Resort & Spa z all inclusive w formie samoobsługowego bufetu.