Ferie w południowotyrolskim regionie Val d’Ega/Eggental. Poznaj ośrodki Obereggen i Carezza!

300 słonecznych dni w ciągu roku, doskonała infrastruktura narciarska, niezwykła kuchnia i widoki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To tylko niektóre powody, dla których zimą chętnie wybieramy Południowy Tyrol. Jednym z najpopularniejszych regionów tej autonomicznej włoskiej prowincji jest Val d’Ega. Turyści, którzy odwiedzą mieszczące się tam ośrodki narciarskie – Obereggen i Carezza, nie pożałują swojej decyzji.

(Carezza Ski/Laurin Moser)

Północne Włochy – Południowy Tyrol. Dlaczego warto odwiedzić tę krainę?

Włochy to jeden z krajów najchętniej odwiedzanych przez Polaków – głównie ze względu na przyrodę, kulturę, architekturę i kuchnię. Alpy doceniamy przede wszystkim jako doskonałe miejsce na zimowe narciarskie wypady. Co ciekawe, język ojczysty części ludności zamieszkującej ten region to niemiecki – aż do 1919 roku Południowy Tyrol należał do Austrii. Odwiedziny Południowego Tyrolu położonego obecnie na północy Włoch stanowią więc idealną destynację na ferie. Nasłonecznione przez cały rok górskie zbocza Dolomitów tworzą jedne z najpiękniejszych pejzaży świata.

Na tutejszych stokach powstała doskonała infrastruktura narciarska, która co roku przyciąga urlopowiczów spragnionych wrażeń. Region słynie także z unikalnej kultury i kuchni stanowiących mieszankę wpływów alpejskich i śródziemnomorskich, a smaki Południowego Tyrolu znakomicie uzupełniane są trunkami pochodzącymi ze słynnych lokalnych winnic. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do spędzania ferii, zwłaszcza gdy szukamy czegoś więcej niż tylko szaleństwa na stoku.

Wymarzone miejsce na zimowe wakacje: Obereggen czy Carezza?

Szukając idealnego celu zimowej podróży, nie sposób pominąć rejonu Val d’Ega. Jest usytuowany nieopodal stolicy Południowego Tyrolu – Bolzanu/Bozen, u stóp wzniesień Rosengarten i Latemar i otoczony docenionymi przez UNESCO krajobrazami. Przybysze mają do dyspozycji dwa lokalne ośrodki narciarskie: Obereggen oraz Carezza. Który z nich warto odwiedzić? A może najlepiej wykupić skipass obowiązujący w obu? Postaramy się pomóc w podjęciu decyzji, prezentując najważniejsze zalety zarówno Obereggen, jak i Carezzy.

Co czeka narciarzy?

Zacznijmy od tego, o czym myśli większość turystów udających się na ferie w Alpy, czyli od infrastruktury narciarskiej. Obereggen to ośrodek, który z pewnością nie zawiedzie doświadczonych narciarzy i snowboardzistów. Spośród 49 kilometrów tras aż 67% oznaczono kolorem czerwonym, a kolejne 14% kolorem czarnym, co nie znaczy oczywiście, że nie można tu zacząć nauki od początku. Do dyspozycji przybyłych jest 18 wyciągów narciarskich, w tym również kabinowe. 200 armatek śnieżnych dba o przygotowanie tras, a jazda na oświetlonym stoku jest możliwa również nocą: trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz piątki, w godzinach 19:00-22:00. Co więcej – nocne jazdy dostępne są także na jednym z torów saneczkowych.

Z kolei w ośrodku Carezza mocno zadbano o poczatkujących narciarzy, bo spośród 40 kilometrów tras zjazdowych 55% ma status łatwych, oznaczonych kolorem niebieskim. Dostępne są tu również trasy czerwone i czarne. 16 wyciągów i armatki śnieżne dbają o komfort turystów. W ośrodku nie brakuje szkółek narciarskich, a także stref dla najmłodszych, zatem Carezza to idealne miejsce na zimowy rodzinny wypoczynek.

Zabawa dla całej rodziny!

Jakie dodatkowe atrakcje czekają na rodziny spędzające zimowe wakacje w Val d’Ega? Snowboardziści uwielbiający freestyle mają tu do dyspozycji dwa parki. Położony w Obereggen jest uznawany za jeden z najlepszych tego typu obiektów we Włoszech. Warto dodać, że trzy razy w tygodniu jest on otwarty także nocą, co dodaje ewolucjom wyjątkowego klimatu.

Interesujący snowpark znajdziemy także w Carezza. Tutejsze trasy o zróżnicowanym poziomie trudności doskonale odpowiadają na potrzeby wszystkich członków rodziny, a jedna z nich jest specjalnie przeznaczona dla najmłodszych. Ośrodek należy zresztą do najbardziej rodzinnych we Włoszech, bo oprócz wspomnianej atrakcji stworzono w nim tor tematyczny związany z legendami i baśniami. Organizowana jest tu również opieka dla dzieci od drugiego roku życia. Ofertę rodzinną w Val d’Ega uzupełniają zlokalizowane w Obereggen park dla dzieci Brunoland i świetlica dla dzieci Yeti-Park oraz zlokalizowany w Carreza park dla dzieci Naninand.

Smaki Południowego Tyrolu

Skihütten to górskie chaty z lokalnymi przysmakami, których w Obereggen znajdziemy aż 16. Warto spróbować choćby knedli ze skwarkami czy omletu cesarskiego Kaiserschmarrn. Miłośnicy jedzenia w pięknych okolicznościach przyrody powinni koniecznie odwiedzić Gospodę Berghütte Oberholz z tarasem zapewniającym panoramiczny widok na tutejsze wzniesienia i doliny. Na podobne atrakcje można liczyć w miejscowości Carezza, gdzie na urlopowiczów czeka między innymi Laurins Lounge – najwyższy w Południowym Tyrolu punkt widokowy.

Krótka prezentacja regionu powinna ułatwić podjęcie decyzji, gdzie zatrzymać się w Val d’Ega podczas zimowych ferii. Jeśli nie, może warto wybrać zarówno Obereggen, jak i Carezzy i skorzystać z dobrodziejstw obu ośrodków.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: eggental.com

