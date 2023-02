Ferie w PRL-u. Zjazdy na byle czym, śniegowe fortece i Rambo na VHS

- Jedną z naszych ulubionych zabaw w czasie ferii było budowanie fortec. Dla tych, którzy nie pamiętają zamierzchłych czasów PRL-u, warto przypomnieć, że wówczas zimy były normalne, to znaczy, że gruba warstwa śniegu i tęgi mróz nie zdarzały się od czasu do czasu, tylko trwały od grudnia do marca. Oznacza to, że materiału budulcowego nigdy nam nie brakowało. Chodziliśmy więc do parku, dzieliliśmy się na dwie ekipy, zwykle blok na blok, lub klatka na klatkę i prowadziliśmy śniegowe wojny - opowiada pan Staszek. - Zaczynaliśmy od budowy fortecy. Toczyliśmy gigantyczne kule śnieżne. Tak duże, że zwykle potrzebnych było do tego dwóch lub trzech chłopaków. Ustawialiśmy je na sobie i kształtowaliśmy, tak by powstała zaprojektowana wcześniej budowla. Fortece były na tyle duże i mocne, że miały nawet piętra, po których bezpiecznie mogliśmy biegać.