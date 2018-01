Ferie w PRL-u. Ortalionowe koszmary i zimowe przedmioty pożądania

Może szału nie było, ale za to był śnieg – i to dzieciakom wystarczało. Zjazdy z górki na jabłuszkach, starej oponie czy pokrywie od "Frani". Lizanie sopli lodu i ślizganie się na butach z przyczepionymi łyżwami.... Pamiętacie największe hity i kity zimowej laby w PRL-u?

Zimowiska w ośrodkach zakładowych

Ortalionowe koszmary

Począwszy od lat 70. zimę w PRL-u sponsorował ortalion (wcześniej królowały ciężkie wełniane swetry i robione na drutach czapki). Rodzice oblegali sklepy odzieżowe i sportowe (np. w Gdańsku Maraton, w Warszawie oczywiście CDT, czyli Centralny Dom Towarowy, inaczej Dom Towarowy SMYK, zbudowany w latach 50-tych XX w.), by za niemałe pieniądze kupić dzieciakom gogle Tatry, na nogi wiązane buty Fabos oraz ciepłe kombinezony – jednoczęściowe, a jakże. Gdy maluch chciał siku, rozbieranie to była zawsze pełna napięcia akcja.

Kosmiczny relaks

Żbiki na stoku

Zima z "Teleferiami"

Kogo rodzicie nie wysłali na zimowisko w ośrodku zakładowym, miał do dyspozycji telewizor w mieszkaniu i fascynujący program ówczesnych stacji, na czele oczywiście z "Teleferiami". Dwa pasma telewizyjne emitowane w ciągu tygodnia godzinach porannych ok. 9 oraz popołudniowych ok. 16. emitowane były w okresie zimowym od połowy lat. 80. do ok. 1993 r. A w nich specjalne wydania hitowych programów: "Tik – Tak", "Latający Holender" czy "Wyprawy Profesora Ciekawskiego".