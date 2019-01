Ferie zimowe. Dwie alternatywy wypoczynku

Stoki Dolomitów czy plaża w Hurghadzie? Nastaje czas ferii zimowych, czyli okres, w którym Polacy masowo i całymi rodzinami udają się na wyjazdy wakacyjne, coraz częściej – za granicę.

Jak szusować, to tylko na stokach we Włoszech. Polacy najczęściej jeżdżą w Dolomity (Shutterstock.com)

Dwie najpopularniejsze koncepcje spędzenia tych dwóch tygodni można zawrzeć prostą alternatywą "ciepło lub zimno", przy czym druga z tych opcji wiąże się oczywiście z narciarstwem i innymi sportami uprawianymi na śniegu. Wielu z nas wykorzysta jednak urlop, by złapać opaleniznę i zaznać błogiego relaksu.

Ferie na stoku

Gdzie wybieramy się na narty? W tej kategorii, podobnie jak w poprzednich latach, mamy wyraźnego lidera – są nim Włochy, gdzie szusować będzie 66 proc. polskich urlopowiczów wybierających się zimą za granicę. Niekwestionowane atuty Dolomitów to wyjątkowo bogata oferta stoków o różnym poziomie trudności, świetnie rozwinięta infrastruktura turystyczna, a także pakiety hotelowe ze skipassem w cenie. Na drugim miejscu plasuje się Austria (16 proc.), do której dotrzemy własnym autem w krótszym czasie, a na miejscu możemy liczyć na nieco niższe ceny w porównaniu z Italią.

Na tygodniowy wyjazd do Włoch lub Austrii z opcją wyżywienia HB (śniadania i obiadokolacje) i skipassem w cenie możemy wybrać się nawet za ok. 1,5 tys. złotych od osoby, o ile na miejsce dojedziemy własnym autem. O miejsca w hotelach jest już jednak trudno, nie powinniśmy więc liczyć na liczne oferty last minute.

Przykładem niezwykle popularnego wśród polskich turystów włoskiego regionu narciarskiego jest Val di Sole, czyli Dolina Słońca.

– To świetne miejsce zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Jedną z największych jego zalet są dobrze funkcjonujące połączenia między poszczególnymi kurortami, co daje narciarzom możliwość korzystania z ogromnej liczby bardzo zróżnicowanych tras – rekomenduje Ewelina Stala, koordynator produktu Narty w Wakacje.pl. Wśród włoskich kurortów godnych uwagi wymienia też Livigno: – Możemy tu poszaleć na stokach usytuowanych po dwóch stronach doliny położonej na wysokości ponad 1800 metrów. Na środku leży miasteczko Livigno, tętniące życiem niemal przez cały rok. Ze względu na położenie oraz mikroklimat, śnieg utrzymuje się tu długo, od początku grudnia nawet do połowy maja. Dzieci możemy posłać do szkółek narciarskich z polskimi instruktorami, a wieczorami w hotelach również zostanie im zapewniona świetna zabawa w ramach animacji.

W Austrii dużym zainteresowaniem polskich turystów cieszy się Europa Sportregion, ośrodek narciarski położony w przepięknej okolicy pomiędzy miejscowością Zell am See u podnóża szczytu Schmittenhöhe a miasteczkiem Kaprun pod liczącym ponad 3 tys. m m.p.m. lodowcem Kitzsteinhorn.

– Lodowiec z trasami łatwymi i średnimi przyciąga przede wszystkim początkujących narciarzy oraz miłośników jazdy na łagodnych stokach. Pozostałe trasy będą odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych – mówi Ewelina Stala.

Jednym z najbardziej lubianych ośrodków w Austrii jest też dolina Stubaital, wielokrotnie wyróżniona za przyjazność dla rodzin z dziećmi. Co istotne, do austriackich kurortów dojedziemy spod polskiej granicy w ciągu 7-8 godzin. Jeszcze bliżej będzie nam do najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Czechach (Szpindlerowy Młyn) i na Słowacji (Chopok).

Ferie pod palmami

Wśród turystów "ciepłolubnych" jak co roku o tej porze najpopularniejszy jest Egipt, gwarantujący swoim gościom solidną dawkę słońca, wysokie temperatury (ok. 25 st. C), złote plaże, lecz również doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych – także i tu można więc aktywnie spędzić czas.

Egipską specjalnością jest zwłaszcza nurkowanie, do którego z pomocą wykwalifikowanych instruktorów możemy przysposobić nasze pociechy. Do kraju faraonów wybiera się 27 proc. Polaków wyjeżdżających w okresie ferii na ciepłe wakacje. Hiszpania plasuje się na drugim miejscu (16 proc.), a zawdzięcza je Wyspom Kanaryjskim, krainie wiecznej wiosny, kuszącej piękną przyrodą i popularnymi kurortami. Tu również możemy oddać się sportowemu szaleństwu, np. wybierając Fuerteventurę, jedno z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania kitesurfingu i windsurfingu. Wysokie, piąte miejsce w klasyfikacji zajmuje Dominikana (4 proc.), która przewodzi w kategorii kierunków egzotycznych przed Kenią i Emiratami Arabskimi.

Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, by w okresie ferii skorzystać z promocji last minute, wiążącej się z dużymi obniżkami cen. Przykładowo, za tygodniowy pobyt w Egipcie z opcją wyżywienia all inclusive dla Egiptu dzięki ponad 50-procentowej zniżce (które wcale nie są rzadkością) możemy zapłacić zaledwie nieco ponad 1000 zł od osoby. Na podobnie obniżone ceny możemy liczyć w przypadku Malty, popularnego kierunku dla par. Warto więc śledzić pojawiające się oferty.

Polscy urlopowicze najczęściej wybierają Egipt w 12 z 16 województw. W pozostałych czterech regionach (kujawsko-pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie) nieco większym zainteresowaniem cieszy się Hiszpania.

Ile za ferie?

Narty: W przypadku Włoch średnia wartość rezerwacji na 6 dni dla rodziny z dwójką dzieci to ok. 5,5 tys. złotych (wyżywienie HB) z dojazdem własnym oraz ok. 10 tys. z przelotami w obie strony. Dla pary te koszty to odpowiednio 4200 i 6800 zł. Za wyjazd do Austrii rodzina 2+2 zapłaci przeciętnie ok. 6300 zł, para – 3,8 tys. (dla tego kierunku nie ma oferty samolotowej).

Ferie "ciepłe": Średnia wartość tygodniowej rezerwacji All Inclusive dla Egiptu to 4,5 tys. (para) i 7,8 tys. (rodzina 2+2). W przypadku Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie) przeciętny koszt to 5700 w przypadku par i 9800 dla rodziny z dwójką dzieci. Za tygodniowy pobyt z opcją wyżywienia HB na Malcie para zapłaci średnio ok. 3 tys. złotych.

Uwaga: Kwoty dotyczą rezerwacji dokonanych w ostatnich tygodniach 2018 roku, nie uwzględniają promocji last minute, które obecnie mogą być już dostępne.

