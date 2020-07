Filipiny. Estoński turysta utknął na lotnisku w Manili na 110 dni

Trofimov powiedział w rozmowie z mediami, że podróż po Azji Południowo-Wschodniej miała być spełnieniem jego marzeń. Jednak pech chciał, że był to moment, kiedy rozpoczęło się zamykanie granic z powodu epidemii koronawirusa. Mężczyzna przyleciał do Manili z Bangkoku 20 marca. Niestety na miejscu odmówiono mu wstępu do kraju, ponieważ obcokrajowcom przestały być wydawane wizy. Zabrano mu także paszport, zanim dostał się do punktu imigracyjnego. Linia lotnicza AirAsia, którą przyleciał, nie była w stanie przetransportować go z powrotem do Bangkoku, ze względy na przepisy regulujące kwarantannę.