Filmiki stały się hitem sieci. "Moje serce eksplodowało, kiedy to zobaczyłam"

"To doświadczenie naprawdę zmienia życie" - napisała na swoim blogu Natalia Moreno, która w 2012 r. po raz pierwszy wybrała się na lagunę Baja, by zobaczyć wieloryby, a następnie ich dotknąć. "Od samego początku wiedziałam, że to jest coś niesamowitego. To coś, co można zobaczyć na własne oczy, ale jednocześnie nie można uwierzyć, że to się dzieje naprawdę" - dodała.