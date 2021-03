Finlandia. Rząd chce wprowadzić nakaz pozostawania w domach

Finlandia - nakaz pozostania w domach

Jeśli pomysł przejdzie, to będzie można wychodzić z domu tylko do pracy, po zakupy, odprowadzając dzieci do przedszkola czy udając się do lekarza. Na świeżym powietrzu będzie też można uprawiać sport w towarzystwie najwyżej dwóch osób spoza swojego gospodarstwa domowego.