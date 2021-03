Wakacje 2021. Urlop na wsi będzie hitem

Augustów, Białowieża, Zwierzyniec, Cisna. To tylko kilka z miejscowości, w których Polacy planują spędzić tegoroczne wakacje. Urlop na wsi to pomysł na bezpieczny wypoczynek z dala od tłumów, co w dobie pandemii jest na wagę złota.

Urlop na wsi to gwarancja pięknych widoków (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Getty Images