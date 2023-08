Finowie rozpoczynają paszportową rewolucję. Wiadomo, jaki kraj będzie następny

Ciekawe rozwiązanie

Na lotnisku Helsinki-Vantaa rozpoczął się pilotaż unijnego projektu cyfrowych dokumentów podróży (DTC Digital Travel Credentials), które mają ułatwić przemieszczanie się między państwami oraz przyspieszyć odprawy graniczne. Mogą w nim wziąć udział obywatele Finlandii, którzy udają się samolotami linii lotniczej Finnair do Wielkiej Brytanii. Konkretnie mowa o podróżach do trzech miasta - do Londynu, Manchesteru i Edynburga.