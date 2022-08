Fotopułapka uchwyciła rysia. To wyjątkowy osobnik

"Skalny - młodziutki ryś, którego dzięki naszej akcji ratunkowej w grudniu 2019 roku oraz kilkumiesięcznej rehabilitacji w ośrodku Mysikrólik w Bielsku-Białej wypuściliśmy w maju 2020 roku w Magurskim Parku Narodowym - skończył już trzy lata. Obroża telemetryczna, w którą go wyposażyliśmy, rozpięła się w zaplanowanym terminie. Obecnie rozpoznajemy go po charakterystycznym wzorze cętek. Skalny zamieszkał w okolicach Sanoka. W dalszym ciągu monitorujemy go przy pomocy fotopułapki, instalowanej i sprawdzanej przez Adriana Czecha, fotografa i przyrodnika" - czytamy we wpisie opublikowanym przez przyrodników ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", które zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych.