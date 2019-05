Francuska wioska oferuje nagrodę. Chodzi o rozszyfrowanie napisu

We Francji odkryto skałę, na której widnieje tajemniczy napis. Jak do tej pory nie udało się niestety rozszyfrować jego znaczenia. Zaintrygowane władze regionu ogłosiły konkurs. Do zgarnięcia jest niezła sumka.

Skała znajduje się w północno-zachodniej Francji w wiosce Plougastel-Daoulas (Materiały prasowe)

W wiosce Plougastel-Daoulas znajdującej się w północno-zachodniej Francji odkryto nietypową skałę. Uwagę zwraca bardzo dziwny napis, którego jak do tej pory nie udało się rozszyfrować.

Aby rozwiązać tę niewiadomą, władze regionu zorganizowały konkurs. Zaoferowano 2000 euro (ok. 8600 zł) nagrody dla każdego, kto zaproponuje trafne znaczenie wykutych słów.

Tajemniczy napis to 20 wersów. W jednym wersie widzimy napis: "ROC AR B… DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL".

W kolejnym: "OBBIIE: BRISBVILAR … FROIK … AL".

"Zapytaliśmy historyków i archeologów, ale nikt nie był w stanie rozwiązać zagadki. Pomyśleliśmy więc, że może na świecie są ludzie, którzy dysponują wiedzą ekspercką, której potrzebujemy. Zamiast ignorować problem, postanowiliśmy ogłosić konkurs" – powiedział BBC burmistrz Plougastel-Daoulas.

Każdy kto chce spróbować swoich sił, powinien zarejestrować się na stronie, wtedy otrzyma zdjęcie wykutego tekstu na skale. Zwycięzca zostanie wyłoniony w listopadzie.