Gdańsk. Niezwykły gest mieszkańców i władz miasta

1 listopada - smutno na cmentarzach

Pod Cmentarzem Łostowickim w Gdańsku jest kilka stoisk z kwiatami i zniczami. Na jednym z nich rozwieszono napis chwytający za serce: "Padniecie jak moje kwiaty". Na parkingu co chwilę stają samochody. Ludzie wysiadają na 5 minut i wracają obładowani przynajmniej kilkoma chryzantemami.

- Pewnie macie większy ruch niż normalnie? - słyszę, jak zagaduje klientka jedną ze sprzedawczyń. Ta uśmiecha się, ale widać, że jest to śmiech przez łzy. - Jest ruch, ale nieporównywalny z tym, który jest co roku. Ale dziękujemy wszystkim za to, że przyjeżdżają po kwiaty - odpowiada kobieta.