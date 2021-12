Kultowy budynek ma już 60 lat. "Spotkajmy się pod LOT-em"

Co przed LOT-em było?

Do 1896 r. w miejscu obecnego budynku znajdowały się obronne wały ziemne w sąsiedztwie Bramy Wyżynnej. Najważniejszą bramę w mieście, którą wjeżdżały orszaki królewskie można podziwiać do dziś. Wraz z rozwojem, wały były stopniowo rozbierane i zastępowane drogami i budynkami. W miejsce wałów powstała jedna z najważniejszych ulic miasta, a okolice Bramy Wyżynnej zyskały dziedziniec z fontanną i pomnikiem konnym Wilhelma I, pierwszego cesarza zjednoczonych Niemiec. Pod koniec XIX wieku w sąsiedztwie bramy powstały dwa budynki. Po prawej stronie stanął Bank Rzeszy, który zachował się do dziś i znajdziemy tutaj oddział Narodowego Banku Polskiego. Po lewej stronie, w miejscu obecnego budynku LOT, wybudowano hotel Danziger Hof, po polsku Gdański Dwór.