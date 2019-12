Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy. Jest jednym z najpiękniejszych w Europie

Gdański jarmark jako jedyny w Polsce został nominowany do konkursu European Best Christmas Market 2020. Zdecydowanie spodobał się wielu osobom. Dzięki 30 tysiącom głosów zajął trzecie miejsce, wyprzedzając wiele jarmarków w Niemczech czy we Francji.

Świąteczne domki pełne smakołyków będą otwarte aż do 1 stycznia 2020 r. (Shutterstock.com)

Organizatorem konkursu jest European Best Destination - portal, który wybrał Wrocław najlepszym kierunkiem urlopowym w Europie w 2018 r. EBD stworzył także konkurs na najpiękniejszy jarmark świąteczny na Starym Kontynencie. Jest on wybierany spośród dwudziestu nominacji, a głosowanie odbywa się przez internet. W tym roku wzięło w nim udział 280 tys. osób z 116 krajów.

Pierwsze miejsce przypadło w tym roku jarmarkowi w Budapeszcie, który zdobył 39,9 tys. głosów. Na 2. miejscu znalazł się jarmark w Wiedniu z liczbą głosów 31,8 tys. Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy uzyskał ich niewiele mniej – 30, 2 tys. Tym samym uplasował się on na 3. miejscu.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku oferuje w tym roku niemal 100 stoisk – połowę stanowią punkty gastronomiczne, a ponad 40 to sklepiki z rzemiosłem i ozdobami. Wszystko jest przyozdobione pięknymi dekoracjami. Są Trzej Królowie, anioły, elfy i rozśpiewani kolędnicy. Chętni skorzystają też z punktu widokowego, który przywodzi na myśl gigantyczny adwentowy świecznik.

Na Placu Dobrych Życzeń, wokół którego rozstawione zostały świątecznie udekorowane domki pełne smakołyków, można spróbować nie tylko lokalnej, ale też zagranicznej kuchni. Są potrawy węgierskie, tureckie, austriackie czy hiszpańskie. Nie zabrakło oczywiście grzańca, miodu pitnego i gorącej czekolady.

Na terenie jarmarku zainstalowano także ogromny kalendarz adwentowy. Codzienne do 24 grudnia, o godz. 17, odsłaniane są okienka z udziałem miejskiego klucznika i odgłosu werbli. Świąteczne domki pełne smakołyków będą otwarte aż do 1 stycznia 2020 r.

