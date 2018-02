Prestiżowa nagroda dla Wrocławia. Pokonał znane europejskie metropolie

Wrocław wygrał międzynarodowy konkurs European Best Destination 2018! Rywalizował m.in. z Paryżem, Londynem i Barceloną. Jednak to właśnie stolica Dolnego Śląska okazała się w tym roku najlepsza.

Kolejne polskie miasto, po Gdańsku, zostało docenione przez obcokrajowców. Tym razem nie skończyło się na wyróżnieniu, a na głównej nagrodzie. Trafiła ona do Wrocławia , które zdobyło 1. miejsce w konkursie European Best Destination .

W poprzednich latach konkurs European Best Destination wygrywały m.in. Porto, Bordeaux, Lizbona i Kopenhaga. Nagroda przyczyniło się to do znacznego zainteresowania ze strony turystów w tych miastach. Warto przypomnieć, że EBD To międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli, zajmująca się promocją kultury i turystyki na Starym Kontynencie.