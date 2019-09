Gdynia. Klif Orłowski z roku na rok znika coraz bardziej

Klif w Orłowie to jeden z symboli Gdyni, jednak z powodu czynników geologicznych co roku osuwa się znaczna jego część. Mimo to nie ma planów na zatrzymanie tego procesu, chociaż zagrożony jest nie tylko sam klif, ale także turyści, którzy chętnie obok niego wypoczywają.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Klif w gdyńskim Orłowie co roku zmniejsza się średnio o metr (Shutterstock.com)

Średnio klif w Orłowie zmniejsza się o metr rocznie. I choć do osuwisk najczęściej dochodzi jesienią, w trakcie silnych sztormów, to zagrożenie występuje cały rok. Dlatego Urząd Morski w Gdyni ustawił przy klifie tablice ostrzegawcze.

Jednak często są one ignorowane i turyści, bagatelizując zagrożenie, wypoczywają tuż pod 60-metrową ścianą ziemi lub wspinają się na sam szczyt. Miejsce to jest po prostu bardzo popularnym, a jednocześnie niebezpiecznym symbolem Gdyni, które regularnie znika.

Dzieje się tak na skutek zjawiska zwanego abrazją, czyli właśnie ścieraniu się podłoża przez fale morskie. Dzięki temu procesowi klif w ogóle powstał, bo setki lat temu był w tym miejscu cypel, wychodzący łagodnie w morze.

Najbardziej znanym przykładem działania abrazji jest Trzęsacz. W tej nadmorskiej miejscowości wybudowano w XV w. kościół oddalony od brzegu morskiego o 2 km. Brzeg jednak stale się przesuwał i teraz ze świątyni został jedynie fragment południowej ściany. W 2001 r. wzmocniono podstawę tamtejszego klifu przez założenie specjalnej opaski, która ma hamować procesy erozyjne.

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

Czy podobnego rozwiązania nie można by zastosować w Gdyni? Mogłoby to zatrzymać nie tylko obraz wyjątkowego klifu, ale także zapewnić bezpieczeństwo turystom. Jednak miejsce to należy do rezerwatu przyrody Kępa Redłowska i interwencja człowieka jest tam zabroniona.

Ochronie podlegają natomiast wszystkie naturalne procesy geologiczne, w tym postępujące osuwanie się klifu. Turyści zatem nie mogą czuć się w tym miejscu bezpiecznie i powinni dostosować się do znaków ostrzegawczych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl