Gdzie jest najlepsza pogoda na wakacje? Przegląd temperatur w popularnych krajach

Hiszpania, Chorwacja, a może Turcja? Jaki kraj wybrać, aby podczas wakacji cieszyć się wysoką temperaturą i słońcem? Sprawdziliśmy, które z modnych letnich kierunków są gwarancją najlepszej pogody.

Na najlepszą pogodę w większości krajów trafimy w lipcu i sierpniu (pixabay.com CC0, Fot: dimitrisvetsikas1969)

Hiszpania – kraj upalnych wybrzeży i wysp

Latem świetna pogoda w Hiszpanii jest w zasadzie pewna. Nieważne, czy postawimy na urlop w kontynentalnej części państwa, czy też powędrujemy na którąś z jego licznych wysp – w dzień temperatura prawie nigdy nie będzie wynosić mniej niż 26-27 st. C.

Turyści, którzy pragną ciepła, ale nie wielkich upałów, powinni wybrać na wakacje hiszpańskie wybrzeże. Najprzyjemniej jest na Costa Brava – zwłaszcza w czerwcu, kiedy średnia temperatura w tym regionie wynosi 26 st. C. Wtedy też najdłużej, bo przez 12 godzin dziennie, nad wybrzeżem góruje słońce. Cieplej jest jednak na Costa Blanca i Costa del Sol – szczególnie w lipcu i sierpniu, gdy temperatury spokojnie przekraczają tam "trzydziestkę", a miesięczna średnia wynosi 29-30 stopni ciepła.

Jeszcze większe upały panują na hiszpańskich wyspach. I to nie tylko na Wyspach Kanaryjskich, które z racji swojego położenia (okolice zachodniego wybrzeża Afryki) są wyjątkowo gorącym punktem na terytorium Hiszpanii. Często bowiem lepszą pogodę można zastać na Balearach. Przykładowo na Ibizie zdarzają się zupełnie bezdeszczowe miesiące (najczęściej w sierpniu). Z kolei na Majorce średnia opadów deszczu wynosi zaledwie 7 mm w lipcu i 16 mm w sierpniu, a przeciętna temperatura w obu miesiącach to aż 31 st. C.

Chorwacja – ciepła Dalmacja od czerwca do września

Z mody nie wychodzi Chorwacja. To nie dziwne – lato w Chorwacji nie rozczarowuje praktycznie nigdy, a ceny za pobyt w miejscowych hotelach są rozsądne. Tygodniowy turnus w luksusowym obiekcie przy samej plaży może kosztować mniej niż 2500 zł (od osoby).

Za najcieplejsze chorwackie miasto uchodzi Split, gdzie w lipcu temperatura w środku dnia potrafi dochodzić do niemal 40 st. C. Jednak woda w Morzu Adriatyckim jest tutaj najprzyjemniejsza w sierpniu, bo jej temperatura często przekracza wtedy 25 st. C.

Split to drugie największe miasto w Chorwacji, dlatego niektórzy turyści wolą spędzić czas w mniej zatłoczonych ośrodkach. Na szczęście cała Dalmacja, na terenie której leży Split, to wyjątkowo ciepły i bezdeszczowy region z klimatem śródziemnomorskim. Dlatego równie dobrze można wybrać się do któregoś z mniejszych kurortów – Tucepi, Trogiru czy Dubrownika – i cieszyć się przynajmniej 26 stopniami ciepła w czerwcu, 29 w lipcu i sierpniu oraz 24 we wrześniu.

Turcja – tu pogoda dopisuje na południu

Turcja to kraj z najlepszą pogodą w okresie od czerwca do września. Warto jednak pamiętać, że Turcja to spore państwo, które ma dostęp do Morza Czarnego, Morza Marmara, Morza Śródziemnego i Morza Egejskiego. I o ile pogoda na północy kraju potrafi być zmienna nawet latem (szczególnie na wybrzeżu Morza Czarnego), tak na południu, zwłaszcza na Riwierze Tureckiej, jest fantastyczna.

W lipcu oraz sierpniu temperatura na Riwierze Tureckiej często przekracza 35 st. C, zaś w ciągu dnia wynosi średnio aż 33 stopnie! Bardzo przyjemnie robi się w nocy, gdy słupek rtęci pokazuje niewiele ponad 20 stopni ciepła. A woda obmywająca wybrzeże Riwiery Tureckiej przez cały sezon jest idealna do kąpieli i uprawiania sportów wodnych – już w czerwcu ma średnio 23 st. C, a najwięcej – 26 – we wrześniu.

Do najlepszych kurortów Riwiery Tureckiej zaliczają się Kemer, Side, Alanya oraz Antalya. Podróżni, którzy chcą nie tylko plażować, ale też trochę pozwiedzać, powinni wybrać wakacje w Alanyi bądź Antalyi – to duże miasta, w których atrakcjami są zamki, muzea, parki miejskie i porty morskie. W Alanyi można zobaczyć też piękną jaskinię Damlatas, która znajduje się w samym sercu miasta.