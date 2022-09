Geocaching. Świetny sposób na odkrywanie nowych miejsc!

Głównym celem geocachingu jest zachęcenie uczestników do odkrywania i eksploracji nowych, często zupełnie nieznanych miejsc w najbliższych okolicach. Geocaching sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, pobudza wyobraźnię oraz pozwala trenować orientację w terenie. To fantastyczna zabawa dla ludzi w każdym wieku, którzy kochają podejmować nowe wyzwania i poszukują zupełnie nowych, ciekawych form spędzania wolnego czasu. Towarzyszące jej emocje dodatkowo potęguje fakt, że niektóre ze skrytek są umieszczone w trudno dostępnych miejscach, a dostęp do ich zawartości wymaga rozwiązania zagadki.