To miasto wyludnia się najszybciej. Eksperci winą obarczają turystykę

Eksperci tłumaczą

Niestety w wypowiedziach ekspertów na próżno szukać wielkiego optymizmu. - Od kilku lat obserwujemy trend odpływu mieszkańców z małych i średnich miejscowości do metropolii. To silny nurt obserwowany w całym kraju. W przypadku Helu mamy jeszcze do czynienia ze specyfiką tej miejscowości - komentuje prof. dr hab. Iwona Sagan, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. - Możemy tu mówić o swego rodzaju "wyspiarskim" położeniu. W związku z tym, to nie jest gmina komunikacyjnie łatwo dostępna - zwłaszcza w sezonie wakacyjnym dojazd jest utrudniony. Do tego odejście marynarki wojennej z półwyspu, która była potężnym pracodawcą.