"Głowa kobry" runęła. Skarb Malezji przepadł bezpowrotnie

Złe wieści z raju

Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej we wtorek 13 lutego br. ok. godziny 16. Skała, kształtem przypominająca kobrę, nie wytrzymała już napierających na nią fal. "Duże i silne fale morskie były głównym powodem postępującej erozji, która niszczy wybrzeże Sarawaku od milionów lat" - podała organizacja przyrodnicza Sarawak Forestry Corporation w wystosowanym 14 lutego br. oświadczeniu.