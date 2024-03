Gołoborza. Zobaczysz tylko w kilku miejscach w Polsce

Kolejne, słynne gołoborze w Polsce znajduje się na północno-zachodnim stoku Skalnika, na terenie Rudaw Janowickich. Jest to bardzo malownicze miejsce, gdzie można podziwiać duże, bo dochodzące do 4-5 m wysokości bloki skalne, które tworzą w niektórych miejscach fantazyjne pieczary, jaskinie rumowiskowe i labirynty. Wszystko to sprawia, że gołoborze to jest chętnie odwiedzane przez turystów, którzy przy okazji zdobywają Skalnik.