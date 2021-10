Jeden zgubił buty, drugi nie mógł wrócić z imprezy. GOPR ratował turystów w weekend

"25-latek był ubrany nieadekwatnie do warunków pogodowych. Temperatura wynosiła -2 st. C. Mężczyzna nie posiadał latarki. Schodząc sam, prawdopodobnie szlakiem harcerskim, stracił orientację w terenie i nie miał siły iść dalej. Kontakt z nim urwał się ok. godz. 1:30, mimo iż telefon był w zasięgu" - poinformowali ratownicy w komunikacie opublikowanym 11 października.