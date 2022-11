Górale chcą wydłużyć wakacje. Miałyby trwać trzy miesiące

"Mam wątpliwości, czy to dobre rozwiązanie"

Nie wszystkim jednak taki pomysł w 100 proc. przypadł do gustu. Co więcej, część komentujących podkreśla, że nie jest on nowy. Zdaniem wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, taka zmiana modelu wakacji wprowadziłaby chaos. - Wywróciłoby to szkolne życie do góry nogami i mam wątpliwości, czy to dobre rozwiązanie, ale to oczywiście nie znaczy, że nie należy rozpocząć dyskusji na ten temat - powiedział w rozmowie z "GW" Krzysztof Baszczyński.