Górale nie mają litości. Turystka z Dubaju zdradziła, jak ich traktują

Jedna z turystek, która przyleciała do Polski z Dubaju, zdradziła, jak traktują ich niektórzy taksówkarze z prywatnych firm. - W Polsce generalnie są dla nas przystępne ceny, ale jedna rzecz jest nie fair. Taksówkarze, jak wiozą Polaków na danej trasie, to biorą np. 100 zł, a jak widzą nas, to chcą za tę samą trasę 200 zł - zdradziła kobieta. - Czujemy się niesprawiedliwie - dodała.