Gratka dla fanów Energylandii. Będzie łatwiej dojechać. "Świetne rozwiązanie"

"Ta inwestycja ułatwi naszym gościom dojazd do Energylandii i zwiększy komfort podróży, zdecydowanie skracając dystans do pokonania. Co istotne to kolejne ułatwienie, jeśli chodzi o usprawnienie komunikacji dla turystów odwiedzających Kraków i chcących pobawić się w Energylandii!" - czytamy w mediach społecznościowych. Koszt przejazdu pociągiem z Krakowa do nowego przystanku wynosi jedynie 12 zł, a taka podróż zajmie niewiele ponad godzinę.