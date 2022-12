Nowy rozkład PKP Intercity. Szykują się zmiany

Nie tylko połączenia krajowe

Po zmianach w rozkładzie pojawi się też nowe połączenie z Krakowa do Wilna, które umożliwi szybką i komfortową podróż do stolicy Litwy z jedną przesiadką. Bilet z Krakowa do Wilna kosztuje 30 euro (ok. 140 zł), a do Kowna - 25 euro (ok. 115 zł). Z kolei za podróż z Warszawy pasażerowie zapłacą odpowiednio 25 euro (ok. 115 zł) lub 20 euro (ok. 90 zł).