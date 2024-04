Gratka dla młodych turystów. Nielimitowane podróże po całym kraju za 210 zł

Różnice pomiędzy biletem niemieckim a francuskim

W stosunku do niemieckiego pierwowzoru można zauważyć jednak kilka różnic. Poza ogólną ideą oraz ceną (49 euro, czyli ok. 210 zł) bilet francuski ma węższe działanie. Niby dotrzeć można na jego podstawie do miejsc w całym kraju, jednak spod terenu promocji wyłączony jest okręg Île-de-France, w którym znajduje się m.in. Paryż. Oznacza to, że chcąc wjechać do stolicy kraju, będziemy musieli dokupić dodatkowy bilet.