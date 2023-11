Specjalny bilet w przyszłym roku. Będzie można sporo oszczędzić?

Wprowadzenie wyjątkowego biletu kolejowego planuje niemiecki rząd na przyszły rok. Ma to być oferta skierowana do młodych ludzi mieszkających w Polsce lub w Niemczech. Jeśli wspólny bilet wejdzie w życie, będzie można na nim sporo oszczędzić, o ile oferta będzie podobna do ubiegłorocznej - skierowanej do młodzieży francuskiej i niemieckiej.