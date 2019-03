Grecja deklaruje Brytyjczykom stałość w uczuciach. Bez względu na przyszłość

Grecki minister spraw zagranicznych wysłał do swojego odpowiednika w Wielkiej Brytanii list. Nie szczędzi w nim ciepłych słów i zapewnień o szczególnym traktowaniu obywateli z Wysp.

Brytyjczycy mają wybór: albo opuszczą Unię Europejską z umową, albo bez niej, albo zrezygnują z planów ewakuacji ze wspólnoty. To ostatnie wydaje się niemożliwe, bo władze Wielkiej Brytanii twierdzą, że uszanują wolę narodu. Z kolei premier Theresa May nie jest w stanie przekonać parlamentu co do wynegocjowanego przez siebie porozumienia, co pozostawia trzecią opcję – twardy Brexit, czyli brak umowy. To wiąże się z wieloma konsekwencjami dla gospodarki i obywateli.