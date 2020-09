Grenlandia. Martyna Wojciechowska zachwyca się największym na świecie parkiem narodowym. Internauta wytyka jej błąd

"Grenlandia wciąż zaskakuje swoją dzikością i nieznanymi terenami" - napisała na Facebooku Martyna Wojciechowska. Internauci byli czujni i wytknęli jej błąd pod postem.

Martyna Wojciechowska bardzo często wstawia na Facebooka zdjęcia pięknych i inspirujących miejsc na świecie. Użytkownicy często zachwycają się nimi, ale zawsze znajdą się tacy, którym coś się nie podoba.

Martyna Wojciechowska zachwyca się Grenlandią

Tym razem jeden z internautów wytknął Martynie błąd pod postem o Grenlandii. "W czasach kiedy mówi się o tym, że już nic nie zostało do odkrycia, GRENLANDIA wciąż zaskakuje swoją dzikością i nieznanymi terenami" - napisała dziennikarka i podróżniczka na Facebooku. - "To nie tylko NAJWIĘKSZA WYSPA, ale i NAJWIĘKSZY PARK NARODOWY na świecie. Został założony na terenie Grenlandii w 1974 roku, a jego obszar to ponad 970 km kw! Jest jednym z rezerwatów biosfery UNESCO. Tutaj natura jest prawdziwą potęgą".

Facebook screen Post Martyny Wojciechowskiej z Facebooka (Facebook screen)

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że Martyna zapewne się pomyliła w kwestii powierzchni parku, a ktoś to wychwycił. "970 km kw to tylko niecałe dwa razy więcej niż ma Biebrzański Park Narodowy. Tak naprawdę to park narodowy na Grenlandii ma 972 000 km kw, czyli jest mniej więcej trzy razy większy od Polski" - napisał internauta Paweł.

"972 km kw to prostokąt o wymiarach ok. 32 km×31 km. I czy to naprawdę jest takie ogromne coś? Ktoś pomylił" - zauważył Grzegorz.

Ci, którzy nie zauważyli pomyłki, a skupili się na sednie posta, zachwycają się pięknem. "Krajobraz autentycznie nieziemski, groźny, bo przypomina o potędze nieujarzmionej natury, i piękny, bo pokazuje jej piękno. Tylko pozazdrościć tym, którzy mieli szczęście na własne oczy go oglądać" - napisał jeden z obserwatorów.

Inni pisali też, by nie polecać takich miejsc, to może nie znikną. "Może lepiej nie propagować, bo zaraz zaczną się wycieczki. Chociaż pewnie już są. A tam, gdzie człowiek, tam zagłada" - napisała Violetta.

Park Narodowy Grenlandii

A my przypominamy, że Park Narodowy Grenlandii to największy na świecie park narodowy na świecie, znajdujący się na terenie północno-wschodniej Grenlandii i mierzy dokładnie 972 000 km kw.

Na terenie parku znajdują się niewielkie placówki badawcze lub wojskowe. W parku żyją woły piżmowe i niedźwiedzie polarne.

