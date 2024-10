Grobowce starsze od piramidy Cheopsa. Przetrwały na Pomorzu zakryte ziemią

- To jest kawał niesamowitej historii. Kiedy Tomek przyszedł i opowiedział nam, co skrywają nasze lasy, nadleśniczy Krzysztof Liziński zlecił inwentaryzację tych obiektów. Zaangażowaliśmy się również w badania, by odpowiednio zachować i chronić ten zabytek, a także udostępnić go ludziom - opowiada Adam Dominiecki, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Cewice, a do niedawna leśniczy Leśnictwa Cewice, na terenie którego znajdują się zabytki.