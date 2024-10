Tłumy w stolicy. Gigantyczne kolejki w jednym miejscu

Uroczystość oficjalnie otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, podkreślając, że jest to wyjątkowy moment dla miasta. Długie kolejki chętnych do zwiedzania nowej siedziby dowodziły ogromnego zainteresowania.

Wielu gości wyraziło podziw dla architektury budynku. "To kapitalna, otwarta przestrzeń, która daje miastu możliwość pokazywania sztuki i włączania w nią ludzi" - powiedział jeden z odwiedzających w rozmowie z PAP. Takie komentarze są warte zacytowania, bowiem wygląd budynku od początku powstawania wzbudzał niemałe kontrowersje. Mianem "klocka" czy "kontenera na sztukę" niektórzy nazywali budynek, który ich zdaniem nie pasuje do otoczenia.

Artystka i aktywistka Zuzanna Herzberg podkreśliła natomiast, że wnętrze nowego muzeum jest imponujące, a architektura jej się podoba. Z kolei tancerka i performerka Ania Nowak zwróciła uwagę na rozmiar budynku. "Wnętrze mi się podoba, to niesamowite, że jest to przestrzeń, która mogłaby być w jakimkolwiek innym miejscu w Europie " - przyznała.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 12-20. Wydarzenia związane z otwarciem potrwają aż do 10 listopada. Co ciekawe, wstęp na wszystkie wystawy w ramach programu otwarcia jest bezpłatny, choć na niektóre z nich obowiązują zapisy. Ceny biletów do kina MSN wynoszą 25 zł, zaś ulgowe - 15 zł.