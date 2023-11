Groźne drapieżniki plujące kwasem. Odkryto nowe gatunki

Cykl rozrodczy biczykoodwłokowców należy do jednych z ciekawszych. Jak podaje focus.pl, rozpoczyna się on sześciogodzinnym "tańcem", który ma na celu stymulację samca przez samicę. Po zapłodnieniu samica tworzy woreczek z jajami, z którym zakopuje się, czekając, aż urodzą się młode. Po porodzie samica nie zostawia młodych, opiekuje się nimi aż do czasu, kiedy te same będą potrafiły sobie poradzić.